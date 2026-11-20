È stata festeggiata nei loro campi profughi, e stabilisce un precedente che potrebbe avere ripercussioni sul caso contro Israele
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Fonte: il Post
Le reazioni alla storica condanna del Myanmar per il genocidio dei rohingya
20 Nov 2026 • 0 commenti
È stata festeggiata nei loro campi profughi, e stabilisce un precedente che potrebbe avere ripercussioni sul caso contro Israele
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