Avviene ancora oggi soprattutto nello sci alpino e nel ciclismo, tra chi ne apprezza il folklore e chi invece pensa sia un’usanza da eliminare
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Fonte: il Post
Le renne e altri animali come premi per le gare sportive
15 Nov 2026 • 0 commenti
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