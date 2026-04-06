Vanno avanti da giovedì sera, ma per ora i vigili del fuoco hanno trovato solo la targa e qualche pezzo della sua auto
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Fonte: il Post
Le ricerche del disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo sono più complicate del previsto
6 Apr 2026 • 0 commenti
Vanno avanti da giovedì sera, ma per ora i vigili del fuoco hanno trovato solo la targa e qualche pezzo della sua auto
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