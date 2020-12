Le ripercussioni della Generazione Z sulle imprese [EN]

Un articolo del McKinsey parla della influenza della Generazione Z sulle aziende e il consumo partendo dall’analisi delle caratteristiche che definiscono questa nuova generazione.

As global connectivity soars, generational shifts could come to play a more important role in setting behavior than socioeconomic differences do. Young people have become a potent influence on people of all ages and incomes, as well as on the way those people consume and relate to brands.