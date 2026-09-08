Sono una risposta a un progetto presentato da Israele per fondare una nuova colonia illegale in un’area molto importate per i palestinesi
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Fonte: il Post
Le sanzioni di Regno Unito, Francia e Canada contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania
8 Set 2026 • 0 commenti
Sono una risposta a un progetto presentato da Israele per fondare una nuova colonia illegale in un’area molto importate per i palestinesi
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