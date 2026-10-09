Per un motivo molto tecnico, che riguarda le indiscrezioni degli investitori alla stampa specializzata: i mercati non hanno reagito bene
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Fonte: il Post
Le stime di fatturato di OpenAI sono inferiori a quanto si diceva
9 Ott 2026 • 0 commenti
Per un motivo molto tecnico, che riguarda le indiscrezioni degli investitori alla stampa specializzata: i mercati non hanno reagito bene
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