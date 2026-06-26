Michele Lapini e la sua fotocamera termica mostrano quanto caldo fa davvero in certi luoghi, che sia un cantiere sotto al sole o una casa senza aria condizionata
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Fonte: il Post
Le temperature di Bologna, fotografate
26 Giu 2026 • 0 commenti
Michele Lapini e la sua fotocamera termica mostrano quanto caldo fa davvero in certi luoghi, che sia un cantiere sotto al sole o una casa senza aria condizionata
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