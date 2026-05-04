Viaggiavano tra Argentina e Capo Verde, e si pensa abbiano contratto un’infezione virale che si trasmette di solito attraverso le feci di roditori
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Fonte: il Post
Le tre persone morte per una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera
4 Mag 2026 • 0 commenti
Viaggiavano tra Argentina e Capo Verde, e si pensa abbiano contratto un’infezione virale che si trasmette di solito attraverso le feci di roditori
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