La temperatura dell’aria si esprime in °C, quella del forno in °F; l’altezza in piedi, la velocità in km/h; per dire quanto è lontana una città, poi, si contano le ore
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Fonte: il Post
Le unità di misura in Canada sono pazze
28 Mag 2026 • 0 commenti
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