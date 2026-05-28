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Le unità di misura in Canada sono pazze

Le unità di misura in Canada sono pazze

28 Mag 2026 di hookii0 commenti

La temperatura dell’aria si esprime in °C, quella del forno in °F; l’altezza in piedi, la velocità in km/h; per dire quanto è lontana una città, poi, si contano le ore
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Fonte: il Post


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