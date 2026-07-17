Durante i Mondiali anche chi segue poco il calcio potrebbe aver scoperto il commentatore più divisivo e rumoroso, soprattutto se gioca l’Argentina
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Fonte: il Post
Le urla di Lele Adani sono arrivate fino a voi?
17 Lug 2026 • 0 commenti
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