Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”
23 Feb 2026 • 0 commenti
Il cartello che dirigeva, uno dei più potenti del paese, ha risposto bloccando centinaia di strade e dando fuoco a veicoli, negozi e distributori di benzina
