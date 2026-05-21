Hanno raccontato di essere stati picchiati violentemente, di aver subìto molestie sessuali e umiliazioni: tre sono finiti in ospedale
Continua a leggere: Le violenze inflitte da Israele agli attivisti della Flotilla
Fonte: il Post
Le violenze inflitte da Israele agli attivisti della Flotilla
21 Mag 2026 • 0 commenti
Hanno raccontato di essere stati picchiati violentemente, di aver subìto molestie sessuali e umiliazioni: tre sono finiti in ospedale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.