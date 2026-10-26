Come ha fatto un movimento che fino a due anni fa nemmeno esisteva a sconfiggere il governo illiberale di Aleksandar Vučić
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Fonte: il Post
L’eccezionale vittoria del movimento degli studenti in Serbia, spiegata
26 Ott 2026 • 0 commenti
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