Lunedì 28 settembre è prevista la sentenza di primo grado, un fatto che per molto tempo era sembrato impensabile ed era stato ostacolato in ogni modo
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Fonte: il Post
L’eccezionalità del processo per l’omicidio di Giulio Regeni
27 Set 2026 • 0 commenti
Lunedì 28 settembre è prevista la sentenza di primo grado, un fatto che per molto tempo era sembrato impensabile ed era stato ostacolato in ogni modo
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