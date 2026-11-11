Poi è scoppiato lo scandalo della Ueno Bank, che ha coinvolto il presidente e potrebbe danneggiare l’immagine da “Svizzera del Sudamerica”
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Fonte: il Post
L’economia del Paraguay andava fortissimo, fino a una settimana fa
11 Nov 2026 • 0 commenti
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