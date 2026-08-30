Un articolo eccezionalmente critico dice che il premio Nobel Daron Acemoglu ha idee sbagliate sull’AI e non è nemmeno così stimato: ne è nato un gran dibattito
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Fonte: il Post
L’“Economist” contro l’economista più popolare al mondo
30 Ago 2026 • 0 commenti
Un articolo eccezionalmente critico dice che il premio Nobel Daron Acemoglu ha idee sbagliate sull’AI e non è nemmeno così stimato: ne è nato un gran dibattito
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