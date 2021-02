L’effetto placebo, riassunto -10 fatti sorprendenti

Research Digest, newsletter della British Psychological Society, pubblica un articolo in cui vengono riportati alcuni dei fatti che conosciamo riguardo all’effetto placebo, divisi in 10 paragrafi.

Un recente articolo sul Guardian ha riportato i risultati di uno studio pubblicato dal New England Journal of Medicine che ha valutato il “gemello cattivo” dell’effetto placebo, cioè l’effetto nocebo: i risultati sono che la maggior parte degli effetti collaterali sgradevoli di una classi di farmaci molto diffusa sono “causati” anche dall’uso di placebo.

The study convincingly showed that while people had various symptoms that they might attribute to statin use, symptom scores were no higher during periods of statin use compared to periods of no statin