L’emergenza coronavirus – 1-6 Giugno 2020

Questo virus non è una cosa drammatica di Phantom der Nacht Questo virus “uccide un po’ di gente, ma non è una cosa drammatica.” A sostenerlo in un intervento a La7 l’accademico, docente a Stanford, e saggista, Edward Luttwak.

Il tango del coronavirus di Qwerty

COVID-19: Ritorno alla normalità

di Error404

In un lungo post su Facebook, Guido Silvestri professore e capo dipartimento di Patologia all’Università Emory di Atlanta, offre il suo punto di vista sulla fase due proponendo un paragone tra la situazione dei paesi come l’Italia, divisa tra esigenze di apertura e contenimento del contagio, con l’allegoria di una nave tra due scogli: da un lato il virus, da un lato il virus e la malattia da esso causata, dall’altra le conseguenze del lock-down, che non solo si fanno sentire a livello economico, ma hanno gravi implicazioni a livello sociale, psicologico ed anche sanitario.

La “riapertura” (o meglio, l’allentamento progressivo del lockdown) rappresenta una sterzata necessaria per evitare lo scoglio della crisi economica – ma non si può ignorare che questa sterzata fatalmente ci avvicini allo scoglio del virus. Come ho detto molte volte, ritengo che in questa fase dobbiamo usare quattro principi chiave: MONITORAGGIO (ci dice la distanza dallo scoglio “virale”), FLESSIBILITA’ (per cambiare rapidamente direzione, se necessario), COORDINAZIONE (per manovrare in sinergia tra regioni e tra nazioni), e PREPARAZIONE (a livello sanitario e sociale). Notate che non nomino cose del tipo “uso universale delle mascherine”, “distanziamento sociale”, e tantomeno invoco la distruzione permanente del nostro stile di vita (il cosidetto “nuovo normale”, definizione che sinceramente mi fa orrore). Infatti in questo articolo sosterrò la tesi secondo cui, in questa fase della pandemia, è assolutamente necessario dare una brusca sterzata lontano dallo scoglio dei disastri economici, sociali, psicologici e sanitari causati dal lockdown, anche a costo di avvicinarsi allo “scoglio virus”.

Silvestri ritiene che molte delle decisioni politiche che hanno caratterizzato la gestione dell’emergenza, sebbene in larga misura giustificate dall’esigenza di abbassare lo “tsunami” che avrebbe travolto il Sistema Sanitario, sono stati tutti emanati sull’onda dei vari worst case scenario elaborati dalle varie autorità sanitarie, che si sono nella maggioranza dei casi rivelate irrealistiche e poco accurate (in particolare quella dell’Imperial College di Londra e del suo responsabile Neil Ferguson, sul quale l’autore del post non lesina critiche). Al contrario non si è fatta nessuna approfondita analisi sulle conseguenze anche sanitarie della quarantena, in un esempio di distorsione cognitiva legata alla presenza di una “narrazione dominante” su COVID-19 centrata sui danni del virus e non su quelli del lockdown.

Soprattutto, sembra che i “worst case scenario” spariscano dal discorso quanto si parla sugli effetti negativi che il prolungato lockdown (e con esso il prolungato snaturamento della nostra vita sociale ed affettiva) avranno sulla nostra salute psicologica, e su quella dei nostri figli e nipoti. Qual è il “worst case scenario” in termini di suicidi di persone che hanno perso il lavoro e con questo ogni speranza di mantenere la famiglia? E di violenze domestiche causate dal prolungato isolamento? E di depressione o altre malattie psichiatriche causate dai fallimenti e dalle bancarotte? E di disturbi cognitivi e della sfera affettiva e relazionale nei bambini e ragazzi a cui viene sottratta la scuola per mesi e mesi?

Per Silvestri l’esigenza di tornare alla normalità, anche a costo di riavvicinarsi inevitabilmente allo “scoglio virus” è confortata dal fatto che la mortalità da COVID-19 in questa prima ondata ha risentito in modo drammatico della nostra “ignoranza” della malattia e del fenomeno del sovraccarico ospedaliero: è lecito presumere è che la letalità di una eventuale “seconda ondata” di COVID-19 sarà sostanzialmente più bassa in seguito a: (i) maggiore capacità di tracciare ed isolare i contatti; (ii) aumentate possibilità di trattare i malati in modo più precoce ed efficace; (iii) migliore preparazione a livello ospedaliero (e conseguente assenza di “sovraccarico”); (iv) presenza di un certo livello di immunità nella popolazione.

Perché adesso (fine maggio 2020) sappiamo molto, anzi moltissimo di più. Per esempio: sappiamo molto meglio come gestire questi malati; conosciamo tanti aspetti della trasmissione e della storia naturale dell’infezione; abbiamo terapie antivirali ed anti-infiammatorie di una certa efficacia, per non parlare del plasma convalescente e del plasma exchange; stiamo sviluppando vaccini molto promettenti; e molti ipotizzano anche che l’infezione si stia attenuando dal punto di vista della patogenicità. Più di ogni altra cosa, si deve sottolineare come, nel caso di una eventuale seconda ondata di COVID-19, non ci troveremmo più in una situazione di simile ignoranza ed impotenza di fronte al virus ed alla malattia, ed infatti saremmo molto più preparati a gestire la situazione, in un modo tale che un ritorno del virus sarebbe associato con tutta probabilità a livelli minori di morbidità e mortalità. Questo senza nemmeno contare il fatto che la prima “ondata” di COVID-19 ha contribuito a creare un certo livello di immunità tra la popolazione. Di fronte a questo cambiamento di scenario ci si deve chiedere: fino a che punto gli interventi draconiani delle scorse settimane sarebbero necessari di fronte ad un nuovo incremento dei casi?

Il post è stato condiviso e rilanciato da molti altri medici, virologi, epidemiologi ed altri esperti ne condividono appieno e pubblicamente il contenuto.

Effetti demografici del covid 19: scenari di natalità.

di Gattone

Un articolo a tinte fosche di neodemos sulle previsioni demografiche italiane, dopo anni di continui cali demografici, a partire dalla grande crisi del 2008, e da un trend ancora più marcato e più vecchio e consolidato a partire dagli inizi degli anni 70, stiamo con ogni probabilità per assistere a un nuovo calo delle nascite.