L’emergenza coronavirus- 1- 6 novembre 2021

di Francysar

Ora che l’FDA ha approvato il vaccino Pfizer per la fascia d’età 5-11 anni, Le scienze si interroga sul possibile impatta sulla pandemia:

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha autorizzato il vaccino COVID-19 per i circa 28 milioni di bambini dai cinque agli 11 anni della nazione. La decisione arriva giorni dopo che un comitato consultivo dell’agenzia aveva esaminato i dati di una sperimentazione clinica che ha testato una versione a basso dosaggio del vaccino Pfizer-BioNTech sui bambini in quel gruppo di età – e aveva votato quasi all’unanimità per raccomandare che la FDA concedesse l’approvazione di emergenza per il vaccino.

Anticipando che anche i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi daranno presto il via libera al vaccino e che la distribuzione ai bambini inizierà nelle prossime settimane, gli infettivologi stanno ora guardando avanti per capire in che modo l’immunizzazione dei bambini dai cinque agli 11 anni – il più grande gruppo di persone negli Stati Uniti non ancora idoneo al vaccino – possa cambiare il corso della pandemia.