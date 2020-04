L’emergenza coronavirus – 14 Aprile 2020

di Temp

Andrea Tarquini su Repubblica descrive con toni molto critici la gestione dell’emergenza in Svezia, dove la risposta sanitaria avrebbe accusato i ritardi della classe politica e gli effetti delle privatizzazioni degli ultimi anni.

di cocomeraio



Su lavialibera Rosita Rijtano scrive che anche le 646 residenze specializzate nella cura dei disabili psichici e le comunità per pazienti psichiatrici rischiano di essere abbandonate al loro destino nell’emergenza coronavirus come dimostra il caso della morte di 22 donne ospiti in una casa per disabili psichici a Pontevico.

di Francis, in DEFCON 1

Francesco Costa lamenta la confusione dei dati diffusi quotidianamente dalla protezione civile italiana.

Patrick Wintour propone sul Guardian una carrellata delle diverse opinione formulate in questi giorni sul futuro dei rapporti interazionali.

Andrà tutto bene, the Italians have taught us to think, but in truth, will everything be better the day after? It may seem premature, in the midst of what Emmanuel Macron has described as “a war against an invisible enemy”, to consider the political and economic consequences of a distant peace. Few attempt a definitive review of a play after the first three scenes.

Yet world leaders, diplomats and geopolitical analysts know they are living through epoch-making times and have one eye on the daily combat, the other on what this crisis will bequeath the world. Competing ideologies, power blocs, leaders and systems of social cohesion are being stress-tested in the court of world opinion.