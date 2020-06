L’emergenza coronavirus – 22-28 Giugno 2020

di Qwerty

Tomas Pueyo descrive l’evoluzione del contagio in Svezia, che non ha imposto misure rigide di lockdown nel tentativo di arrivare, in maniera controllata, all’immunità di gregge fra la popolazione. Per Pueyo, l’esperimento svedese non ha funzionato, e l’immunità di gregge è un traguardo ancora lontano. Nel frattempo il paese ha comunque avuto molti più morti dei suoi vicini e degli altri paesi europei che sono stati colpiti dal contagio nello stesso momento, e non è riuscito, come speravano le autorità svedesi, a impedire che il coronavirus arrivasse alle case di riposo. Gli indicatori economici disponibili per questi mesi non sembrano indicare che la Svezia se la sia cavata meglio di altri paesi, e ora, mentre i suoi partner europei rilasseranno le misure di lockdown, dovrà subire restrizioni alla mobilità.

Il caso svedese dimostra che lasciare girare il contagio e limitare i danni non è una buona opzione. Resta però la possibilità di passare direttamente alla fase di controllo del contagio (“la danza”, nella famosa definizione di Pueyo), saltando quella più costosa e invasiva del lockdown (“il martello”).