L’emergenza coronavirus – 22 Aprile 2020

L’altra pandemia

di Morgho



Un articolo pubblicato sull’Internazionale online con la descrizione su come si sta sviluppando l’epidemia di COVID in India e quali sono le risposte date dal governo indiano per gestirla.

Coronavirus, lockdown e stop alle industrie servono davvero? Lo studio italiano

di Ex_Merope



Qualsiasi misura restrittiva applicata dopo i primi 17 giorni (come la chiusura delle industrie o i divieti alla libertà di movimento dei cittadini) inciderebbe poco o nulla sull’andamento dei contagi e sul numero finale delle vittime. A sostenerlo sono una serie di studi avviati da un team internazionale di scienziati a guida italiana, sfociati in un modello predittivo delle vittime che coincide in tutti i Paesi, anche in quelli dove le industrie non sono mai state chiuse e i cittadini sono liberi di muoversi, come la Germania o la Svezia.

Ne parla il Corriere della Sera (link alternativo).

Lo smog può peggiorare l’infezione da Coronavirus?

di ex cocomeraio

Il sito 24emilia.com da notizia di un documento dei ricercatori delle Agenzie Regionali di Emilia Romagna e Marche. Analizzando la letteratura scientifica emerge l’ipotesi che lo smog possa avere un ruolo di “amplificatore”, andando cioè a peggiorare l’infiammazione causata dal virus.

Sebbene stando ai ricercatori allo stato attuale delle conoscenze le evidenze su un possibile ruolo del particolato atmosferico nella diffusione del Sars-CoV-2 “siano decisamente limitate e frammentarie”, è comunque possibile ipotizzare una sorta di “interazione molecolare” tra polveri sottili e virus “che conferma la possibile azione di co-fattore del PM nel sostenere il processo di infiammazione indotto dal virus”.

La questione Dalmine in Lombardia

Alla vigilia della Fase 2 e con la proposta della Lombardia di riaprire le attività produttive dal 4 maggio, il caso Dalmine è rappresentativo di come un’azienda come quella della Bergamasca – considerata strategica ai fini della produzione di bombole d’ossigeno – abbia tenuto aperto diversi reparti per la produzione di beni non essenziali. Perché la legge glielo ha consentito. Il bilancio finora: due operai deceduti e altri finiti in terapia intensiva, e giovani precari costretti a lavorare da volontari nella filiera più rischiosa.

Ne parla un articolo di The Post Internazionale.

The Coronavirus Is Mutating. What Does That Mean for a Vaccine?

Around the world, hope for a return to normalcy is pinned on a vaccine, the “ultimate weapon,” as it’s been called by officials like Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. But it’s still unclear how successful a vaccine against SARS-CoV-2, the virus that causes Covid-19, can be.

Ne parla un articolo del New York Times (link alternativo).

Immagine da Wikimedia.