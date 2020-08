L’emergenza coronavirus – 27 Luglio – 2 Agosto 2020

di gollum

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/06/how-white-house-coronavirus-response-went-wrong/613591/

Tutto quello che Trump ha deciso di ignorare e smantellare per fare in modo che si sia arrivati non solo al disastro attuale in America, ma nel mondo. Gia’ con l’amministrazione Bush i piani e i siatemi di sorveglianza per intercettare minacce globali erano stati preparati e messi in atto. Con Trump i segnali di pericolo evidenti sono stati sistematicamente e consapevolmente ignorati, e i sistemi di sicurezza preparati da Bush e rafforzati da Obama sono stati smantellati.

Questo sia a causa della guerra commerciale con la Cina, sia a causa delle convinzioni del presidente. Il personale che doveva sorvegliare possibili minacce in Cina e’ stato rimosso, inclusa Whuan.

Qui un breve estratto del manuale redatto sotto l’amministrazione Bush

The animal population serves as a reservoir for new influenza viruses … It is impossible to predict whether the H5N1 virus [in 2005] will lead to a pandemic, but history suggests that if it does not, another novel influenza virus will emerge at some point in the future and threaten an unprotected human population.

The economic and societal disruption of an influenza pandemic could be significant. Absenteeism across multiple sectors related to personal illness, illness in family members, fear of contagion, or public health measures to limit contact with others could threaten the functioning of critical infrastructure, the movement of goods and services, and operation of institutions such as schools and universities. A pandemic would thus have significant implications for the economy, national security, and the basic functioning of society.