L’emergenza coronavirus – 3 Aprile 2020

Nel Friuli che cerca personale sanitario l’ospedale privato manda tutti in cassa integrazione

di @InvecchiatoMale

Secondo quanto riferisce il giornale Il Gazzettino mentre il Friuli Venezia Giulia lotta sul fronte dell’epidemia da Coronavirus, spingendo al massimo il sistema sanitario pubblico e cambiando volto ai reparti degli ospedali, la Casa di cura Città di Udine chiude di fatto i battenti e dopo aver fatto smaltire ferie e permessi al personale nella prima fase dell’emergenza Coronavirus, ora decide di mettere in cassintegrazione 210 dei circa 270 dipendenti.

l’amministratore delegato della casa di cura Città di Udine Claudio Riccobon è intervenuto spiegando che «l’azienda, come segnale di vicinanza e riconoscenza per la disponibilità dimostrata dai propri collaboratori in questa fase critica, è già al lavoro per riuscire a coprire con uno stanziamento di fondi propri parte della percentuale di stipendio non coperta dal fondo di integrazione salariale.

Smettiamo di dire che è una guerra

di @Massimo011

In questo articolo uscito su Internazionale, Annamaria Testa, esperta in comunicazione, ci avverte del pericolo dell’ uso frequente di espressioni inappropriate in un contesto di emergenza come quello che stiamo vivendo.

Israelis introduce method for accelerated COVID-19 testing [EN]

di @Reislaufer

Technion and Rambam Health Care Campus scientists present a novel way to test more than 60 patients simultaneously.

Ne parla un articolo di Israel21c.

Dal Post:

La Svezia non sta facendo come gli altri

Il video del Comune di Bergamo sui giorni del coronavirus

Cosa si può imparare dai nostri errori

Come fa a #stareacasa chi non ha una casa?

Il governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare durante la crisi

Immagine da Wikimedia.