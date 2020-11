L’emergenza coronavirus – 5 Novembre -8 Novembre 2020

ISPIonline pubblica un articolo di Matteo Villa in cui l’autore esamina la fattibilità di una strategia di isolamento degli anziani per evitare danni maggiori all’economia e alla salute della popolazione.

Come abbiamo raccontato spesso, a pandemia in corso non esiste un “ottimo”, ma solo un “meno peggio”. Siamo dunque tutti alla costante ricerca di un compromesso… di certo l’isolamento selettivo non sarebbe, da solo, una soluzione al problema della saturazione degli ospedali. Ma renderebbe ogni livello di contagio notevolmente più sostenibile, perché sia il numero massimo delle persone che necessiterebbero di terapia intensiva, sia la velocità di riempimento dei posti a disposizione sarebbero nettamente inferiori.

è a nostro parere sbagliato ritenere che quella dell’isolamento selettivo sia un’opzione da scartare o da non considerare a priori. La consapevolezza che l’isolamento selettivo non possa essere “la” soluzione, ma soltanto una tra le diverse possibilità da valutare, non dovrebbe impedirne una serena (ma urgente) discussione.

… Tornando alle nostre considerazioni iniziali, in una pandemia non ci sono “pasti gratis”, e tutte le azioni che decidiamo di compiere sono il frutto di un compromesso che soppesa rischi e benefici.