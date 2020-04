L’emergenza coronavirus – 6 Aprile 2020

di Cocomeraio

Tre professori di psicologia sociale su novaramedia.com scrivono di quale sia il giusto atteggiamento da assumere

How can the response to the Covid-19 outbreak be more effective? There are concerns about both over-reaction (so-called ‘panic buying’) and under-reaction (seemingly irrational complacency over compliance with distancing and isolation measures). But the real choice we face is not between rationality and irrationality, but between individualism and collectivisation.

di Perodatrent

Bloomberg pubblica un’opinione sulla differenza tra i modelli predittivi dell’epidemia da coronavirus in UK sviluppati dall’Imperial College e dall’Università di Oxford.

Il governo britannico ha sempre affermato di essere stato guidato dalla scienza nelle decisioni prese alle varie tappe dell’epidemia di Covud-19, ma al pubblico “la scienza” è apparsa piuttosto insicura riguardo alle sue previsioni.

The language of models, and modelers, is at odds with the demands and communication style of the world of politics and policy. The complexity of models — and their underlying uncertainty — gives rise to misunderstandings and, when leaned on too heavily, to policy mistakes.

Il Regno Unito aveva scelto una strategia basata sul concetto di “herd immunity”, ma uno studio dello Imperial College che prevedeva un numero elevato di morti ha convinto il governo ad adottare una strategia simile a quella di altri paesi già colpiti dall’epidemia.

Pochi giorni dopo, era comparso uno studio dell’Università di Oxford, che invece dava come possibile che la “herd immunity” fosse già stata raggiunta, stimando che i contagiati asintomatici erano già un numero sufficiente per sostenerla.

With competing models from teams of highly respected experts, constant updates and course corrections, it’s no wonder we struggle to make sense of what these models are telling us. It helps to understand what goes into the models and what they do and don’t do.

Cosa fare se ci troviamo di fronte a due modelli che predicono esiti così differenti?

This, really, is the rub: Models require interpretation. The world of scientific modelers looks so neat — pristine sloping lines on two-dimensional axes that tickle our love of pattern recognition and cause-effect. Only, that’s deceptive; it simply masks all the uncertainty. Modelers and scientists of all kinds accept that uncertainty is infused in everything they do. They also cope with it better than most, naming their assumptions, setting parameters and changing them as more data becomes available.

Those of us outside their bubble want to assuage our uncertainty, even banish it.