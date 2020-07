L’emergenza coronavirus – 6 Luglio – 12 Luglio 2020

Un controverso studio sull’uso delle maschere ci dice qualcosa sulla scienza nell’epoca della Covid-19

di Perodatrent

Vox riporta la notizia che un gruppo di scienziati ha richiesto al giornale PNAS di ritrarre una pubblicazione che concludeva che “wearing of face masks in public corresponds to the most effective means to prevent interhuman transmission.”

L’articolo era stato scritto da un gruppo di studiosi non epidemiologi, che avevano riportato l’andamento delle epidemie in Lombardia, a Wuhan e a New York in corrispondenza delle varie misure di sanità pubblica intraprese, tra cui l’obbligo di indossare mascherine. Secondo gli scienziati che criticano la pubblicazione lo studio presenta errori metodologici che ne invalidano le conclusioni:

“While masks are almost certainly an effective public health measure for preventing and slowing the spread of SARS-CoV-2, the claims presented in this study are dangerously misleading and lack any basis in evidence,”

Vox commenta la notizia ricordando come l’attività degli scienziati possa essere deviata dalla pressione a pubblicare su riviste ritenute più importanti, e dalla fretta imposta dall’epidemia.