L’energia nucleare non sopravviverà senza un sostegno governativo [EN]

A cura di Perodatrent

Con questa ironica introduzione la giornalista scientifica Maggie Koerth-Baker presenta il problema che sovrasta l’energia nucleare negli USA (e nel mondo). I costi di costruzione e gestione delle centrali nucleari diventano sempre meno concorrenziali con quelli delle centrali a gas di scisto.

“Exelon (gestore di impianti nucleari) informed us that they were going to close a couple plants in Illinois,” McIntyre said. “And then the legislature gave them subsidies and they said, ‘Never mind, we’ll stay open.’ So intervention can work to keep nuclear afloat. But as long as natural gas is cheap, the industry can’t do without the handouts.