Il Fatto Quotidiano ha raccontanto che fino a poco tempo fa era in società con la figlia di un criminale romano condannato per mafia
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Fonte: il Post
L’ennesima grana per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro
20 Mar 2026 • 0 commenti
Il Fatto Quotidiano ha raccontanto che fino a poco tempo fa era in società con la figlia di un criminale romano condannato per mafia
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