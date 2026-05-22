L’ex Hellwatt festival ha cambiato nome due volte in due settimane, ma non è ancora chiaro se il concerto di Travis Scott sarà confermato
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Fonte: il Post
L’ennesimo tentativo di salvare l’enorme festival di Reggio Emilia
22 Mag 2026 • 0 commenti
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