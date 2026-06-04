Oltre che di intelligenza artificiale, nella sua prima enciclica ha parlato del potere che ne deriva e del nuovo ordine mondiale, con riferimenti impliciti alle politiche di Trump
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Fonte: il Post
Leone XIV è un papa più politico di quanto sembrasse
4 Giu 2026 • 0 commenti
Oltre che di intelligenza artificiale, nella sua prima enciclica ha parlato del potere che ne deriva e del nuovo ordine mondiale, con riferimenti impliciti alle politiche di Trump
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