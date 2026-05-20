I primi casi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati rilevati quando la malattia era ormai diffusa, soprattutto a causa di test inadeguati
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Fonte: il Post
L’epidemia di ebola è stata scoperta con settimane di ritardo
20 Mag 2026 • 0 commenti
I primi casi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati rilevati quando la malattia era ormai diffusa, soprattutto a causa di test inadeguati
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