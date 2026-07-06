Le liti tra fratelli per il controllo della holding Delfin hanno ricadute sul sistema finanziario e su molte società quotate in borsa
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Fonte: il Post
L’eredità dei Del Vecchio non è solo una questione di famiglia
6 Lug 2026 • 0 commenti
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