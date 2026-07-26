Era l’ambito test di ammissione alla facoltà di medicina, che richiede una preparazione lunga e costosa ed era stato annullato per frode
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Fonte: il Post
L’esame che ha innescato la protesta degli scarafaggi in India
26 Lug 2026 • 0 commenti
Era l’ambito test di ammissione alla facoltà di medicina, che richiede una preparazione lunga e costosa ed era stato annullato per frode
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