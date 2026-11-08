Continua a leggere: L’esercito del Sudan ha arrestato Ahmed Haroun, alleato di Omar al Bashir, e già accusato di crimini di guerra e contro l’umanità
Fonte: il Post
L’esercito del Sudan ha arrestato Ahmed Haroun, alleato di Omar al Bashir, e già accusato di crimini di guerra e contro l’umanità
8 Nov 2026 • 0 commenti
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