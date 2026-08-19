Continua a leggere: L’esercito israeliano ha aperto un’indagine sull’uccisione di Hind Rajab, la bambina che morì in un attacco su Gaza nel 2024
Fonte: il Post
L’esercito israeliano ha aperto un’indagine sull’uccisione di Hind Rajab, la bambina che morì in un attacco su Gaza nel 2024
19 Ago 2026 • 0 commenti
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