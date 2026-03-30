Continua a leggere: L’esercito israeliano ha ritirato dalla Cisgiordania un intero battaglione di riservisti dopo un’aggressione una troupe di CNN
Fonte: il Post
L’esercito israeliano ha ritirato dalla Cisgiordania un intero battaglione di riservisti dopo un’aggressione una troupe di CNN
30 Mar 2026 • 0 commenti
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