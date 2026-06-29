L’operazione è stata ordinata dal figlio del presidente Yoweri Museveni, che sembra essere ancora più autoritario del padre
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Fonte: il Post
L’esercito ugandese ha chiuso il più grande gruppo mediatico del paese
29 Giu 2026 • 0 commenti
L’operazione è stata ordinata dal figlio del presidente Yoweri Museveni, che sembra essere ancora più autoritario del padre
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