L’esodo a Blue Origin

CNBC riporta la notizia dell’aumento di dimissioni a Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos che produce motori a razzo e capsule spaziali. Il ricambio nell’azienda ha raggiunto il 20% nel 2021, rispetto ad una media del 12.7% negli anni precedenti. Questo aumento e’ attribuito al CEO, Smith, e alla sua decisione di far rientrare in ufficio tutti i dipendenti, senza eccezioni, entro settembre (poi posticipato a gennaio).

Smith e’ anche poco apprezzato dal suo team di collaboratori diretti, come una indagine interna ha svelato:

“It is the unanimous opinion of your senior leadership team that you are a micromanager.” Smith responded simply: “You think you’re telling me something I don’t know? I’m damn proud of it, and have no intention to change,” according to two people who were in the meeting and a third who heard about his comments after the fact.