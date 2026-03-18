Secondo politici e intellettuali conservatori Cheburashka distrae l’opinione pubblica da questioni più urgenti, come la guerra in Ucraina
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Fonte: il Post
L’establishment russo ha paura di questo tenero topolino
18 Mar 2026 • 0 commenti
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