Il capitano della nazionale francese ha criticato il Rassemblement National in un’intervista e i suoi leader se la sono presa, ma non è la prima volta
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Fonte: il Post
L’estrema destra francese contro Kylian Mbappé
14 Mag 2026 • 0 commenti
Il capitano della nazionale francese ha criticato il Rassemblement National in un’intervista e i suoi leader se la sono presa, ma non è la prima volta
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