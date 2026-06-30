“Citizen Vigilante” parla di un giustiziere che punisce i migranti: è stato vietato in Germania ma Elon Musk lo sta promuovendo massicciamente
Continua a leggere: L’estrema destra internazionale si sta agitando per un film d’azione tedesco
Fonte: il Post
L’estrema destra internazionale si sta agitando per un film d’azione tedesco
30 Giu 2026 • 0 commenti
“Citizen Vigilante” parla di un giustiziere che punisce i migranti: è stato vietato in Germania ma Elon Musk lo sta promuovendo massicciamente
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.