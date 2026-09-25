La siccità ha ridotto la produzione di energia idroelettrica, buona parte della quale veniva usata da società di “mining” straniere
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Fonte: il Post
L’Etiopia sta staccando la corrente alle aziende che estraggono criptovalute
25 Set 2026 • 0 commenti
La siccità ha ridotto la produzione di energia idroelettrica, buona parte della quale veniva usata da società di “mining” straniere
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