Per uno dei due, Alisher Usmanov, era una richiesta della Francia, che bloccava il rinnovo di tutte le altre sanzioni alla Russia
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Fonte: il Post
L’Europa ha rimosso le sanzioni contro due uomini d’affari vicini a Putin
22 Set 2026 • 0 commenti
Per uno dei due, Alisher Usmanov, era una richiesta della Francia, che bloccava il rinnovo di tutte le altre sanzioni alla Russia
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