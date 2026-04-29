In un’intervista a Fanpage: all’inizio degli abusi lei era minorenne e Sauro De Luca era il fondatore del Movimento eucaristico giovanile
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Fonte: il Post
L’europarlamentare Annalisa Corrado ha raccontato di essere stata abusata per anni da un prete
29 Apr 2026 • 0 commenti
In un’intervista a Fanpage: all’inizio degli abusi lei era minorenne e Sauro De Luca era il fondatore del Movimento eucaristico giovanile
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