Continua a leggere: L’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan è stato arrestato per aver favorito il rilascio di visti turistici a cittadini russi
Fonte: il Post
L’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan è stato arrestato per aver favorito il rilascio di visti turistici a cittadini russi
8 Mag 2026 • 0 commenti
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