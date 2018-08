L’ex calciatore Paolo Maldini, storico difensore del Milan e della Nazionale tra i più forti italiani di sempre, sarà il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan. Lo ha annunciato la società in un comunicato, in cui non ha spiegato

