Continua a leggere: L’ex dirigente del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino non è stato eletto nel comune pugliese dove si era candidato consigliere
Fonte: il Post
L’ex dirigente del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino non è stato eletto nel comune pugliese dove si era candidato consigliere
26 Mag 2026 • 0 commenti
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