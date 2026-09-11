La Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta dell’azienda di sospendere la sentenza con cui aveva deciso la chiusura dell’area a caldo
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Fonte: il Post
L’ex ILVA di Taranto dovrà chiudere entro la fine di ottobre
11 Set 2026 • 0 commenti
La Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta dell’azienda di sospendere la sentenza con cui aveva deciso la chiusura dell’area a caldo
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