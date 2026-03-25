Continua a leggere: L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro potrà scontare temporaneamente la sua pena a casa, viste le sue condizioni di salute
Fonte: il Post
L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro potrà scontare temporaneamente la sua pena a casa, viste le sue condizioni di salute
25 Mar 2026 • 0 commenti
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